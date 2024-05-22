هتحس انك راكب دبابة|..سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا 2024 الجديدة كليا..وحش سيارات الدفع الرباعي عاد إلى الساحة

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا 2024 السيارة التي تعتبر أيقونة السيارات الرياضية والتي قدمتها شركة سوزوكي بالعديد من المواصفات والمميزات المتنوعة، وعملت الشركة على جعل التصميم الداخلي والخارجي في السيارة عصري وأنيق ويمتاز بعد كبير من المزايا الحديثة المتطورة وتطرح السيارة من خلال فئتين مع وجود تجهيزات وتقنيات حديثة ويكون سعر السيارة ما بين 26.180 دولار أمريكي حتى 44.220 دولار أمريكي.

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا 2024

امتلكت السيارة العديد من المواصفات المميزة ويكون تصميم السيارة من الداخل عملي مع توفير مساحة واسعة بالإضافة إلى أن التصميم الخارجي أنيق وتكون مواصفات السيارة كالآتي:

المواصفات التفاصيل اللون أسود ازرق ابيض فضي أحمر كحلي بني الطول 4.157 متر العرض 1.775 متر الارتفاع 1.610 متر قاعدة العجلات 2600 مم عدد السليندرات 4 سعة الخزان 45 لتر استهلاك الوقود 5.8 لتر/ 100 كم نظام الجر جر أمامي مكان المحرك أمامي عدد المقاعد 5 الجنوط 17 انش المصابيح LED شاشة العرض 7 إنش السماعات 4 عجلة القيادة كهربائية وسائد هوائية 6 السعر 26.180 حتى 44.220 دولار أمريكي

مميزات سوزوكي فيتارا 2024

يعتبر المحرك في سيارة سوزوكي فيتارا 2024 من المحركات الاقتصادية الصغيرة التي تعمل على توفير قوة كافية وأداء مميز في الرحلات المتوسطة، وتكون السيارة مناسبة للعائلات ويرجع ذلك إلى مميزات المحرك التي تكون كما يلي:

المميزات التفاصيل قوة المحرك 118 حصان سعة المحرك 1600 سي سي عزم المحرك 151 نيوتن متر السرعة القصوي 180 كم/س نوع الدفع دفع رباعي (SUV) ناقل الحركة أوتوماتيك نوع الوقود بنزين التسارع 12.5 (100-0) كم/ ساعة مساحة الصندوق 375 لتر

مزايا سيارة سوزوكي فيتارا 2024

هناك العديد من المزايا في السيارة والتي تكون كما يلي: