هتحس انك راكب دبابة|..سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا 2024 الجديدة كليا..وحش سيارات الدفع الرباعي عاد إلى الساحة

علاء محمد تاريخ النشر
هتحس انك راكب دبابة|..سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا 2024 الجديدة كليا..وحش سيارات الدفع الرباعي عاد إلى الساحة
سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا 2024

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا 2024 السيارة التي تعتبر أيقونة السيارات الرياضية والتي قدمتها شركة سوزوكي بالعديد من المواصفات والمميزات المتنوعة، وعملت الشركة على جعل التصميم الداخلي والخارجي في السيارة عصري وأنيق ويمتاز بعد كبير من المزايا الحديثة المتطورة وتطرح السيارة من خلال فئتين مع وجود تجهيزات وتقنيات حديثة ويكون سعر السيارة ما بين 26.180 دولار أمريكي حتى 44.220 دولار أمريكي.

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا 2024

امتلكت السيارة العديد من المواصفات المميزة ويكون تصميم السيارة من الداخل عملي مع توفير مساحة واسعة بالإضافة إلى أن التصميم الخارجي أنيق وتكون مواصفات السيارة كالآتي:

المواصفاتالتفاصيل
اللونأسود

ازرق

ابيض

فضي

أحمر

كحلي

بني

الطول4.157 متر
العرض1.775 متر
الارتفاع1.610 متر
قاعدة العجلات2600 مم
عدد السليندرات4
سعة الخزان45 لتر
استهلاك الوقود5.8 لتر/ 100 كم
نظام الجرجر أمامي
مكان المحركأمامي
عدد المقاعد5
الجنوط17 انش
المصابيحLED
شاشة العرض7 إنش
السماعات4
عجلة القيادةكهربائية
وسائد هوائية6
السعر26.180 حتى 44.220 دولار أمريكي
سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا 2024
سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا 2024

مميزات سوزوكي فيتارا 2024

يعتبر المحرك في سيارة سوزوكي فيتارا 2024 من المحركات الاقتصادية الصغيرة التي تعمل على توفير قوة كافية وأداء مميز في الرحلات المتوسطة، وتكون السيارة مناسبة للعائلات ويرجع ذلك إلى مميزات المحرك التي تكون كما يلي:

المميزاتالتفاصيل
قوة المحرك118 حصان
سعة المحرك1600 سي سي
عزم المحرك151 نيوتن متر
السرعة القصوي180 كم/س
نوع الدفعدفع رباعي (SUV)
ناقل الحركةأوتوماتيك
نوع الوقودبنزين
التسارع12.5 (100-0) كم/ ساعة
مساحة الصندوق375 لتر
مميزات سوزوكي فيتارا 2024
مميزات سوزوكي فيتارا 2024

مزايا سيارة سوزوكي فيتارا 2024

هناك العديد من المزايا في السيارة والتي تكون كما يلي:

  • مثبت السرعة.
  • حساسات الركن.
  • مرايات كهربائية.
  • كاميرا خلفية.
  • إنذار للحماية ضد السرقة.
  • جنوط.
  • نوافذ كهربائية.
  • شاشة لمس.
  • ريموت تحكم.
  • مكيف هواء.
  • نظام صوتي.
  • وسائد هوائية.
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معلومات الكاتب
علاء محمد

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