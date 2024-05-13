ستتعرف من خلال المقال على الطفلة المشاكسة لولو، ثبت تردد قناة لولو “وناسة” بيبي الجديدة على قمر النايل سات والعرب سات 2024، لولو هي بطلة قصة قناة “وناسة”؛ حيث تدور أغلب أغاني وأناشيد القناة عن مغامرات الطفلة لولو منذ ولادتها حتى كبرت وذهبت إلى المدرسة مرورا بسرقتها من الحرامي، تتميز القناة بتنوع أغانيها وتجددها بمرور الأيام مما جعلها ملاذا للتسلية واللعب بالنسبة للأطفال، وكذلك بالنسبة لأولياء الأمور.

ثبت تردد قناة لولو “وناسة” بيبي على قمر النايل سات والعرب سات 2024

نضع أيديكم الآن على الطفلة المشاكسة لولو، ثبت تردد قناة لولو “وناسة” بيبي الجديدة على قمر النايل سات والعرب سات 2024، ولكي تجعل أطفالك يستمتعون بالمحتوى المميز الخاص بقناة “وناسة” يجب عليك تثبيت الترددات التالية:

تردد قناة وناسه بيبى الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات:

– التردد: 11470 ميجاهرتز

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚

– معدل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة وناسه بيبى الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات:

– التردد: 11270 ميجاهرتز

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

– الجودة: عالية الوضوح (HD)

خطوات تثبيت قناة وناسة بيبي الجديدة

وبعد أن تعرفنا معكم على الطفلة المشاكسة لولو، ثبت تردد قناة لولو “وناسة” بيبي الجديدة على قمر النايل سات والعرب سات 2024، نصل بكم الآن إلى خطوات تثبيت قناة وناسة بيبي الجديدة على الأقمار المتاحة لديك كما يلي: