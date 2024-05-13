يا سعدهم يا هناهم .. مفاجأة بشأن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. رابط بوابة مصر الرقمية وخطوات التقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين، أن البطاقة التموينية من الأمور الهامة التي تهم المواطنين في مصر حيث يحصلون من خلالها على الخبز المدعم هذا بجانب بعض السلع الاستراتيجية المدعمة مثل الزيت والسكر والأرز وما إلى غير ذلك من السلع الاقتصادية الهامة حيث يحتاج اليها المواطنين في حياتهم اليومية ويحصلون عليها بشكل شهري وهذا بجانب الخبز الذي يحصلون عليه مقابل خمسة قروش للرغيف الواحد ويحاول المواطنين اضافة أبنائهم المواليد على بطاقات التموين، واليوم سنتعرف معا على كيفية اضافة المواليد الى بطاقة التموين في السطور القادمة فتابعونا.

حقيقة إضافة المواليد على بطاقة التموين

أكد وزير التموين والتجارة الدكتور علي مصيلحي أنه لا يوجد اي اضافات للمواليد على بطاقات التموين إلا إلى بعض الحالات المستذثناة من هذا حيث تأتي الحالات التي يمكنها اضافة المواليد الى بطاقات التموين كالتالي:

أبناء أسر الضمان الاجتماعي.

أسر تكافل وكرامة.

أبناء الشهداء.

وبعض الأسر الأولى بالرعاية.

أسباب رفض إضافة المواليد على بطاقة التموين

يتسائل الكثير من المواطنين عن أسباب رفض المواليد وتأتي أسباب الرفض على النحو التالي:

اذا كان عمر الأطفال الذين يتم اضافتهم أقل من عامين يجب أن يزيد عمر الطفل الذي ترغب في إضافته عن عامين فأكثر.

عدد الأفراد المسجلة في البطاقة يكون ثلاثة أفراد حيث أنه في هذه الحالة يتم رفض الإضافة فلا يمكن أضافة أكثر من أربع أشخاص للبطاقة الواحدة.

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين

أن اضافة المواليد على بطاقات التموين تحتاج إلى القيام ببعض الخطوات وهي كالتالي: