لقاء ناري … موعد مناظرة عبد الله رشدي واسلام البحيري مع عمرو أديب على قناة MBC مصر

موعد مناظرة عبد الله رشدي واسلام البحيري مع عمرو أديب ، حلقة نارية يترقبها عدد كبير من المشاهدين حيث تحدى الداعية الإسلامي عبد الله رشدي أحد أعضاء مركز تكوين والباحث في الأديان إسلام البحيري خلال مناظرة سوف تذاع الإعلامي الشهير عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة mbc مصر ، ويترقب عدد كبير من المشاهدين هذه المناظرة التي سوف تتناول الجوانب الشرعية وأهم التفسيرات الدينية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد المناظرة على قناة mbc مصر.

موعد مناظرة عبدالله رشدي وإسلام البحيري

حيث أعلن الداعية الإسلامي والشيخ الأزهري عبد الله رشدي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن إقامة مناظرة في برنامج عمرو أديب بينه وبين خصمه “اسلام البحيري” ومذيع برنامج الحكاية الإعلامي عمرو أديب والتي من المقرر أن يتم إذاعتها على قناة mbc مصر خلال الفترة المقبلة.

وأبدى الإعلامي “عمرو أديب” عن ترحيبه الشديد بهذه المناظرة التي طلبها الداعية عبد الله رشدي في البرنامج، وكتب على الصفحة الرسمية لمنصة X تغريدة يرد فيها على الداعية الأزهري ويرحب به في البرنامج مؤكداً أنه سوف يقوم بالإعداد لهذه المناظرة جيداً وينتظر تحديد موعدها على أشد من الجمر.

مناظرة عبدالله رشدي وإسلام البحيري

وتدور حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد تأسيس منصة تكوين والتي تضم كلاً من إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وفاطمة ناعوت وغيرهم، وقام الإعلامي عمرو أديب بإستضافة إسلام البحيري لمناقشة فكرة منصة تكوين وما تدعو إليه وخلال الحديث الذي دار في هذه الحلقة ذكر الإعلامي عمرو أديب اسم “عبد الله رشدي” وطلب أن يقوم بمناظرة في برنامج الحكاية وأعرب أديب عن موافقته وترحيبه الشديد بهذه المناظرة .