ده هتاكل الشهد كله مجاناً شحن 50000 كوينز اي فوتبول بيس مجانا بعد التحديث الأخيرة للعبة على الهواتف المحمولة ثغرة اللعبة في أخر أبديت مفاجأة الموسم

تعتبر لعبة كرة القدم من أكثر الألعاب شعبية حول العالم فبالرغم من تعدد أنواع الرياضات إلا أن كرة القدم تمثل اللعبة الأكثر تشجيعا من مختلفة دول العالم، ولذلك نجد إقبال كبير على جميع الألعاب الإلكترونية المخصصة لتجربة تلك الرياضة، ومن أشهر الألعاب التي يتم الإقبال على تنزيلها وتجربها لعبة أي فوتبول بيس 2024، فهي من الألعاب المطورة والمحدثة والتي تمكنك من تجربة أجواء اللعب وشراء اللاعبين والتمكن من رفع مهاراتهم وتجديد عقودهم للحصول على المتعة في كل موسم جديد.

لعبة اي فوتبول بيس eFootball pes

يضم التحديث الأخير من لعبة الكثير من المزايا للاعبين، ويمكننا التعرف على مجموعة من تلك المزايا من خلال الآتي:

تم تحديث جميع رسومات الجرافيك للاعبين والمدربين والفنيين.

تطوير أشكال الملاعب والملابس والشعارات للأندية المختلفة.

إمكانية الحصول على كوينز مجاني بشكل شهري وأسبوعي.

منح اللاعبين ميزة القدرة على تجديد العقود لأي لاعب.

المشاركة في تحديات اللاعبين للحصول على عدد هائل من الكوينز المجاني.

إمكاني تحميل اللعبة على جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية.

تفاعل متنوع لهتاف الجماهير في الملاعب خلال المباريات.

طريقة تحميل لعبة اي فوتبول بيس 2024

بعد تعرفنا على مزايا التحديث الأخير من لعبة أي فوتبول بيس 2024 يمكننا التعرف على خطوات تحميل اللعبة على الهاتف المحمول من خلال النقاط التالية: