راحت فلوسك ياصابر..حقيقة وقف شهادة 23.5 من بنك مصر بعد قرار التعويم الأخير

حقيقة وقف شهادة 23.5 من بنك مصر والتي قام رئيس بنك مصر بتوضيح، حيث أن لا أساس لما يتم تداوله بشأن إيقاف الشهادة أو تخفيض سعر الفائدة التي يحصل عليها المستفيدون بالإضافة إلى البنك يحاول يدرس محاولة تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% أو 2% ويرجع ذلك إلى التضخم الحادث في الدولة ولكن للآن لا يوجد قرار رسمي.

حقيقة وقف شهادة 23.5 من بنك مصر

قام بنك مصر بتوضيح أن لجنة الالكو ستقوم بدراسة قرار تخفيض العائد والفائدة التي يحصل عليها المستفيدين من الشهادات ذات العائد المرتفع، وتكون تفاصيل ذلك كما يلي:

يشمل قرار تخفيض الفائدة الذي يتم دراسته شهادة 23.5% ذات العائد الشهري.

كما أن الدراسة سوف تشمل شهادة 27% ذات العائد السنوي.

هذه الدراسة سوف تكون بشأن تخفيض الفائدة من 1% حتى 2% من العائد الذي يحصل عليه المستفيدون مهما كان شهري أو سنوي.

موعد إيقاف شهادة بنك مصر

يدرس بنك مصر قرارات التخفيض على الشهادات ذات العائد المرتفع، ويرجع رفع نسبة الفائدة لقرار البنك المركزي في مارس 2024 الذي قد وصل إلى 6% وكان بهدف التقليل أو الحد من التضخم في الدولة، ويرجع دراسة سبب التخفيض على عائد الشهادات للأسباب التالية: