بالخطوات.. كيفية التسجيل في القبول الموحد سلطنة عمان 2024

يرغب العديد من الطلاب والطلبات في سلطنة عمان من التسجيل في القبول الموحد لدى جميع الجامعات العمانية، إضافة إلى أن هذا النظام يمثل أهمية كبيرة نظرًا لأنه يقوم على ربط التعليم الجامعي ومؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن هذا يُعزز من الفرصة للحصول على تعليم جامعي ملائم، ليكون التسجيل فيه من بداية شهر أبريل إلى شهر يونيو المقبل 2024، وفقًا لمجموعة من الشروط التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط القبول الموحد؟

ولكي يتم الطلبة في طلب القبول الموحد بسلطنة عمان، للحصول على جودة تعليم أكثر ملائمة، وفقًا للشروط المتمثلة في النحو الأتي:-

أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلين على الجنسية العمانية.

كذلك يجب وأن لا يتخطى عمر الشخص المتقدم عن 25 عامًا.

كذلك لابد وأن يكون مسجل في مؤسسة تعليمية معتمدة.

حاصل على البطاقة الإلكترونية السارية.

كذلك يجب أن يكون حاصل على شهادة تعليمية متمثلة في الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات.

خطوات القبول الموحد في سلطنة عمان

وعن خطوات القيام بالتسجيل في القبول الموحد سلطنة عمان، للاستفادة من جودة التعليم الأكثر ملائمة، كما يأتي:-