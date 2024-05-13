تردد القنوات
“تعالي يا لولو” تردد قناة وناسة بيبي 2024 النايل سات وعرب سات
تردد قناة وناسه بيبي والتي تبحث عنها العديد من الاشخاص حيث تعتبر هذه القناة من اروع قنوات الأطفال الصغار، وتهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب الصغار في مرحلة الطفولة ويشمل ذلك الألعاب التعليمية والأغاني والرسوم المتحركة التعليمية وتهتم قناة وناسة بتقديم محتوى مميز واغاني رائعة.
قناة وناسه بيبي
قناة وناسة تعتبر من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي. وهي محطة ترفيهية تهدف إلى تقديم محتوى مناسب للأطفال ومساعدتهم على تنمية المهارات الأساسية مثل التفكير الإبداعي والتواصل والتفاعل الاجتماعي وتقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي مميز.
- تردد القناة: 11470.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: SD.
تردد قناة وناسة على عرب سات
- تردد القناة: 11270.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الجودة: HD.
كيفية ضبط قناة وناسة على الريسيفر
- أولاً قم بفتح جهاز التلفاز الخاص بك واضغط على زر القائمة على الريموت.”
- “ثم، اختر كلمة “تثبيت”.”
- توجد عادةً كلمة “تثبيت” أو “إعدادات” أو “Menu” في قائمة جهاز الاستقبال، وستختلف التسمية حسب نوع الجهاز.
- هذه الخطوة ضرورية لإدخال معلومات القناة التي تريد إضافتها يدويًا، بدلاً من البحث التلقائي.
- ثم، قم بإدخال جميع المعلومات الخاصة بالقناة مثل القمر الصناعي، والتردد، ومعدل الاستقطاب والمعلومات الأخرى.
- بعد الانتهاء من إدخال معلومات القناة، ستظهر قائمة بالقنوات الجديدة.
- سيقوم جهاز الاستقبال بالبحث عن القناة بناءً على المعلومات التي أدخلتها.
- وفي النهاية، حدد “قناة وناسة” واضغط على “تثبيت.
- ستجد “قناة وناسة” ضمن قائمة القنوات الجديدة. تأكد من تحديدها ثم الضغط على “تثبيت” أو “Save” لحفظ القناة.