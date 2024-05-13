“تعالي يا لولو” تردد قناة وناسة بيبي 2024 النايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسه بيبي والتي تبحث عنها العديد من الاشخاص حيث تعتبر هذه القناة من اروع قنوات الأطفال الصغار، وتهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب الصغار في مرحلة الطفولة ويشمل ذلك الألعاب التعليمية والأغاني والرسوم المتحركة التعليمية وتهتم قناة وناسة بتقديم محتوى مميز واغاني رائعة.

قناة وناسه بيبي

قناة وناسة تعتبر من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي. وهي محطة ترفيهية تهدف إلى تقديم محتوى مناسب للأطفال ومساعدتهم على تنمية المهارات الأساسية مثل التفكير الإبداعي والتواصل والتفاعل الاجتماعي وتقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي مميز.

تردد القناة: 11470.

معامل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

كيفية ضبط قناة وناسة على الريسيفر