“رابط مباشر” تسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر

ترغب العديد من السيدات من التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، لكي تحصل على الدعم المالي الشهري التي يتم تقديمه إلى العديد من الأشخاص والفئات الأقل دخلاً، بما يُساهم إلى حد كبير في توفير حياة معيشية ملائمة، إضافة إلى أن الحكومة الجزائرية حريصة على دعمها الكامل للسيدات التي ليس لديهن دخل، ولذلك سنوضح لكم شروط الحصول على المنحة وطريقة التقديم عليها، خلال السطور التالية.

ما هي شروط منحة المرأة الماكثة في البيت؟

تتمثل أبرز شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت، والحصول على الدعم المقدم لجميع الأسر الجزائرية الغير قادرين على العمل، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

كذلك يجب وأن يكون الشخص المتقدم مقيم في الجزائر.

ألا تقل عمر المتقدمة عن 15 عامًا.

كذلك يجب ألا يكون لديهن أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام المعنية بطلب الحصول على المنحة.

كيفية الحصول على منحة المرأة الماكثة

وتتمثل أهم خطوات التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر، وفقًا للأتي:-