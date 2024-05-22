هتقبض مرتين قبل العيد علشان تجيب الأضحية|..تقديم مرتبات يونيو قبل العيد لموظفي الحكومة+جدول زيادة الرواتب 2024

تقديم مرتبات يونيو قبل العيد كما أعلنت وزارة المالية المصرية بعد بحث المواطنين عن مواعيد صرف الرواتب وأوضحت الوزارة أن الموعد سوف يكون في بداية شهر يونيو في اليوم التاسع من الشهر بدلًا من نهاية الشهر وذلك بسبب أن عيد الأضحى في 16 يونيو 2024 بالإضافة إلى إغلاق السنة المالية في الدولة لعام 2023-2024.
تقديم مرتبات يونيو قبل العيد
قامت وزارة المالية بتوضيح أن صرف رواتب يونيو سيكون في بداية الشهر وذلك لكافة العاملين في المؤسسات الحكومية بالدولة مع حساب أيام العطل والإجازات في الدولة، وتكون مواعيد الصرف كما يلي:
- يكون صرف الرواتب بدء من 9 يونيو حتى 13 يونيو 2024.
- سوف يتم إيداع الرواتب في حساب المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.
- كما أن هناك زيادة من المقرر أن تصرف في شهر يونيو على أن يكون الحد الأدنى لرواتب موظفي الدرجة السادسة هو 6000 جنيهًا مصريًا.
زيادة رواتب موظفي الحكومة 2024
اختلفت الرواتب بعد الزيادة باختلاف الدرجة الوظيفية، وتكون الرواتب بعد الزيادة كالتالي:
- يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 12 ألف جنيهًا شهريًا.
- كما يحصل المدير العام على راتب قدره 9200 جنيهًا شهريًا.
- موظفين الدرجة الأولى يحصلون على راتب قدره 8200 جنيهًا شهريًا.
- أما الدرجة الثانية يحصلون على راتب شهري حوالي 8000 جنيهًا شهريًا.
- يحصل موظفو الدرجة الثالثة على راتب شهري قدره 7500 جنيهًا.
- الراتب الشهري لموظفي الدرجة الرابعة يكون 7000 جنيهًا.
- الدرجة الخامسة يكون راتبها 6500 جنيهًا شهريًا.
- يصل راتب موظفين الدرجة السادسة إلى 6000 جنيهًا شهريًا.
- تكون هذه الرواتب بعد الزيادة التي أمر بها رئيس الجمهورية من أجل تعديل الدخل الذي يحصل عليه الموظفين في الدولة.