كيف أعمل فشار بالكراميل الجاهز؟ ألذ وأسهل وصفة فشار بالكراميل أعمليها في بيتك

كيف أعمل فشار بالكراميل الجاهز؟ الفشار من المسليات التي يحضرها كل بيت في العالم وذلك لسهولة إعدادها في المنزل ولأن عدد صغير منها يعتبر كبير عندما ينضج ولأن بها الكثير من الأطعم التي يمكن بكل سهولة أن تغير الطعم ومن ضمن تلك الأطعم هو الفشار بالكراميل والكثير من الناس يعتبرون تحضير الفشار بالكراميل صعب لذلك يشترونه من الخارج ولكن في تلك الوصفة سنجعلكم تعدون الفشار بالكراميل بكل سهولة فتابعونا.

كيف أعمل فشار بالكراميل الجاهز؟

المقادير بسيطة وهي:

نصف كوب من ذرة الفشار.

ربع كوب من أحد أنواع الزيوت النباتية (مثل زيت الذرة).

رشه قرفة مطحونة.

رشه ملح.

ربع كوب سكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ازاي أعمل صوص الكراميل للفشار؟

طريقة التحضير بسيطة