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كيف أعمل فشار بالكراميل الجاهز؟ ألذ وأسهل وصفة فشار بالكراميل أعمليها في بيتك
كيف أعمل فشار بالكراميل الجاهز؟
كيف أعمل فشار بالكراميل الجاهز؟ الفشار من المسليات التي يحضرها كل بيت في العالم وذلك لسهولة إعدادها في المنزل ولأن عدد صغير منها يعتبر كبير عندما ينضج ولأن بها الكثير من الأطعم التي يمكن بكل سهولة أن تغير الطعم ومن ضمن تلك الأطعم هو الفشار بالكراميل والكثير من الناس يعتبرون تحضير الفشار بالكراميل صعب لذلك يشترونه من الخارج ولكن في تلك الوصفة سنجعلكم تعدون الفشار بالكراميل بكل سهولة فتابعونا.
كيف أعمل فشار بالكراميل الجاهز؟
المقادير بسيطة وهي:
- نصف كوب من ذرة الفشار.
- ربع كوب من أحد أنواع الزيوت النباتية (مثل زيت الذرة).
- رشه قرفة مطحونة.
- رشه ملح.
- ربع كوب سكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.
ازاي أعمل صوص الكراميل للفشار؟
طريقة التحضير بسيطة
- في البداية أذيبي الزبدة واتركيها جانباً.
- ضعي الزيت في قدر عميق وضعيه على نار عالية حتى يسخن الزيت ثم بعدها أضيفي الفشار.
- أخفضي حرارة النار من متوسطة إلى هادئة وغطي القدر حتى يحافظ على الحرارة بداخله، واتركيه لعدة دقائق حتى يبدأ في الفرقعة.
- حين يتوقف الفشار عن الفرقعة أضيفي في وعاء صغير السكر ورشة الملح ورشة القرفة المطحونة واخلطيها جيداً.
- ثم أضيفي الزبدة الذائبة إليها وامزجيها جيداً مع باقي المكونات.
- أبعدي قدر الفشار عن النار ثم اسكبي مكونات الوعاء الصغير فوقه وقلبي المكونات جيداً لعدة ثواني ثم غطي القدر من جديد لمدة ثلاثين إلى أربعين ثانية.
- قلبي المكونات مرة أخرى وتأكدي أن طبقة السكر والزبدة والقرفة قد غطت كل حبات الفشار بشكل متساوي وأنه قد امتزج وتشرب النكهات بشكل جيد.
- ثم قدميه ساخن أو دافئ وبالهناء والشفاء.