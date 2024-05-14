“لولو ضاعت في المول” أجدد تردد لقناة وناسة كيدز Wanasah TV وفرح أطفالك بأغاني لولو المحبوبة 2024

وفرت قناة وناسة أغاني لولو وهي أحدى أسباب النجاح التي حققته القناة في الوطن العربي وأصبحت منذ تأسيس القناة الفضائية حتى وقتنا هذا من القنوات المفضلة عند الكثير من الأطفال الصغيرة وليس ذلك فحسب بل أصبحت القناة لها شهرة واسعة بعد تقديمها أغاني وأناشيد تعلم الأطفال وتسليمهم لذلك كسبت ثقة الكثير من الأمهات العربية لذا عزيزي القارئ سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الجديد لقناة وناسة من أجل متابعة جميع ما تقدمه القناة الفضائية على مدار 24 ساعة من أجل أسعاد طفلك.

ما هي مزايا قناة وناسة كيدز Wanasah TV

هناك مجموعة من المتابعين لقنوات الأطفال يرغبوا التعرف على جميع المزايا التي تقدمها قناة وناسة للأطفال لذا إليكم التفاصيل:

تقدم محتوى غير مقلق يعلم الأطفال الحيوانات والحروف والأرقام والألوان.

كذلك الأغاني والأناشيد التي تقدمها قناة وناسة تنمي مهارات الطفل في التفكير والإبداع.

تعرض جميع الأغاني باللغة العربية على قناة وناسة كيدز Wanasah TV.

كما تعرض القناة الفضائية جميع برامجها على القمرين نايل سات وعرب سات بشكل مجاني بدون اشتراك.

كذلك توفير جميع الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال ويبحثون عنها كل يوم.

تحديث تردد قناة وناسة Wanasah على نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

أما معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

أما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

أما الجودة: SD.

أجدد تردد قناة وناسة على عرب سات