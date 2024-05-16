العربيات الجديدة المطورة.. تحديث سيارات لعبة جاتا 5 من جوجل بلاي بالرابط الرسمي .نزلها دلوقتي

تحديث سيارات لعبة جاتا 5، حيث أوضحت الشركة أنه توجد بعض الإضافات الجديدة في اللعبة، والتي سوف يتم الإعلان عنها خلال هذا العام الحالي 2024، كما أنه من المحتمل أن يكون التحديث الخارجي للعبة إلى جانب الشكل الداخلي، وأنه سوف يكون هناك عدد من الإضافات للأسلحة جاتا 5 ويكون أيضا هناك سيارات يبلغ عددها بنحو حوالي 100 سيارة سوف يتم إضافتها، كما تعمل الشركة على وضع الكثير من الأمور المميزة في اللعبة والتي من ضمنها الملابس للاعبين.

تحديث عربيات جاتا 5

يتساءل الكثير من المواطنين وخاصة فئة الشباب في مختلف أنحاء البلاد عن تحديث عربيات جاتا 5، حيث يرغبون في معرفة كافة التحديثات التي تم إضافتها لهذه اللعبة وخاصة السيارات، وكان غرض هذه الإضافات للمساهمة في جعل اللعبة أكثر تشويقا، وجاءت هذه الإضافات على النحو التالي:

أصبحت السيارات الجديدة التي تم إضافتها في الآونة الأخيرة مع التحديث مجانية تماما، حيث يستطيع كافة اللاعبين الحصول عليها بكل سهولة دون الحاجة لتسديد أي رسوم إضافية.

كما توجد أيضا سيارة الدفع الرباعي بتحديث تكون صيغته CavalCada، والتي تجعل استخدامها يحدث براحة كبيرة.

المباني التي تم تخصيصها للولاية يستطيع جميع اللاعبين استغلال أي مساحة فيها.

يوجد ملصق جديد للسيارة التي تم تحديثها، ويكون هذا الملصق من نوع Vinwood Clup، ويكون مجاني تماما.

أثناء البدء في المغامرات الجديدة من الممكن تخزين نحو حوالي 100 سيارة ذات أشكال متنوعة بكل سهولة مع Garage.

طريقة تحديث لعبة جاتا 5

قامت الشركة الخاصة بلعبة جاتا 5 بتسهيل طريقة تحميل اللعبة من خلال شبكة الإنترنت بعد التحديثات التي تم إضافتها للعبة، وتتلخص خطوات التحميل في الآتي: