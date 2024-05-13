أعملي حسابك في زيادة الشهر الجاي “نصيب الفرد في تموين شهر يونيو 2024” 100 جنية للفرد

يبحث الكثير من المواطنين عن نصيب الفرد في تموين شهر يونيو حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد على بطاقة التموين 50 جنيهًا فقط ولا توجد زيادات جديدة عل نصيب الفرد على بطاقة التموين ، وتعتبر السلع التموينية التي توفرها وزارة التموين بأسعار مخفضة من أهم الأشياء التي يعتمد عليها الأغلبية العظمى من المواطنين المصريين في جميع المحافظات المصرية ، وخاصة بعد زيادة الكثير من أسعار السلع والمنتجات الغذائية المختلفة وخلال السطور التالية نكشف عن أسعار السلع التموينية شهر يونيو 2024.

نصيب الفرد في تموين شهر يونيو

يبلغ نصيب الفرد في تموين شهر يونيو 50 جنيهًا لأول أربعة افراد على البطاقة الواحدة بينما يبلغ نصيب الفرد الخامس على بطاقة التموين 25 جنيهًا ، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين ، ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف السلع التموينية يوم الاول من كل شهر ميلادي ومن الجدير بالذكر أنه توجد أكثر من 30 سلعة تموينية متوفرة على بطاقة التموين ويمكن الحصول عليها من خلال جميع منافذ وزارة التموين الاستهلاكية بجميع المحافظات.

شروط اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن شروط اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وهي كالتالي :