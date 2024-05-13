هزيمه عثمان ينسحب من المعركة بسبب كارثة جوندوز.. موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 كاملة ومترجمة والقنوات الناقلة

يبحث العديد من عشاق المسلسلات التركية الى مشاهدة مسلسل قيامة عثمان وموعد عرض المسلسل والترددات الخاصة بالقنوات الناقلة له، وذلك نظرًا للشهرة الواسعة التي حظي بها المسلسل بفضل طابعه الدرامي التاريخي الذي يستعرض العديد من القصص التاريخية الواقعية، وفي هذا المقال سوف نستعرض معا مواعيد بث المسلسل والقنوات الناقلة له لمن يود متابعة الأحداث الجديدة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160

يعرض مسلسل “قيامة عثمان” عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية يومياً في الثامنة مساءً حسب التوقيت المحلي للسعودية ومصر، ويتم عرض إعادة للحلقات في اليوم الذي يليه في تمام الساعة الرابعة مساءً بحسب توقيت القاهرة.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160

مسلسل قيامة عثمان يروي قصة نشوء الإمبراطورية العثمانية ويتتبع مسيرة السلطان عثمان، مستعرضا المعارك والتحديات التي واجهها أثناء تأسيس الدولة وتطورها، ويشمل العمل مجموعة واسعة من الأحداث الواقعية ويقدم تفاصيل مستفيضة عن حياة مؤسس الدولة العثمانية، عثمان.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان من خلال القناة الفضائية ATV، التي تحتل مكانة رائدة في تقديم الأعمال الدرامية التركية، ويتم بث المسلسل على قناة الفجر الجزائرية، ويُمكن أيضا مشاهدة المسلسل عبر منصة قصة عشق التي تقدم المسلسلات مترجمة.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

التردد: 12034.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

المر الصناعي: نايل سات.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

التردد: 11034.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبطال مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

يجمع المسلسل مجموعة واسعة من نجوم الفن التركي الذين يضفون قيمة ووزناً للعمل، وتتألق به قائمة من ألمع النجوم وهي على النحو التالي: