لا تقولي أندرويد ولا ios..نظام تشغيل هواوي الجديد يجمع بين الأمان والحماية والجودة العالية متاح على هذه الهواتف فقط

في الآونة الأخيرة ظهرت الكثير من التساؤلات منذ أن قامت شركة هواوي بالإعلان عن نظام التشغيل الجديد الخاص بها والذي يطلق عليه هارموني، والذي من المحتمل أن يكون المنافس الأهم لنظام التشغيل المعروف والشهير أندرويد، والمعاينات الأولية للإصدار التجريبي الأول هارموني 2.0 الذي سبق وقامت بإطلاقه شركة هواوي في السنوات الأخيرة أوضح العديد من التفاصيل والمعلومات عنه، خصوصا فيما يرتبط بتوحيد كافة الأجهزة التي تعمل بهذا النظام.

نظام تشغيل هواوي الجديد

يتساءل الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء العالم عن نظام تشغيل هواوي الجديد، حيث يرغبون في معرفة هذا النظام الجديد الذي تم إصداره من قبل شركة هواوي في الآونة الأخيرة، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:

أطلقت شركة هواوي نظام التشغيل الجديد الخاص بها لبعض الأجهزة المحددة، مع التركيز على كافة أجهزة التلفزيون الذكية، وأيضا أجهزة انترنت الأشياء وأنظمة الترفيه الموجودة في السيارة.

واكتفت شركة هواوي حتى الوقت الحالي بإطلاق نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 في شهر يونيو السابق من خلال مجموعة تم اختيارها من هواتفها وكذلك ساعاتها الذكية.

كما أعلنت الشركة عن دعم إصدار نظام التشغيل Harmony 2.0 للهواتف الذكية التي تتضمن 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

هل نظام التشغيل هارموني جيد؟

يبحث بعض الأشخاص وخاصة الذين يحملون هواتف هواوي عن نظام التشغيل هارموني الجديد وهل هو جيد أم لا، وكان الرد عليهم على النحو التالي: