اللقاء المنتظر.. موعد مناظرة إسلام البحيري وعبدالله رشدي مع عمرو أديب علي قناة MBC مصر

موعد مناظرة إسلام البحيري وعبدالله رشدي، مع عمرو أديب في برنامج الحكاية تعد حدث مهم حيث قرر الداعية الإسلامي عبد الله رشدي تحدي أحد أعضاء مركز تكوين والباحث في الأديان إسلام البحيري ستكون هذه المناظرة عبارة عن نقاش مثير، سيتم عرضه في برنامج عمرو أديب الذي يبث على قناة MBC مصر ويحمل اسم الحكاية ينتظر العديد من متابعي البرنامج ومحبي الثنائي هذه المناظرة بشغف، حيث ستركز على الجوانب الشرعية والتفسيرات الدينية ومن المتوقع أن تكون هذه النقاشات مليئة بالتحليلات والتفاصيل الدينية وفقا للمؤشرات التي أعلن عنها الثنائي سابقا في مداخلاتهم.

موعد مناظرة إسلام البحيري وعبدالله رشدي

أعلن الداعية الإسلامي والشيخ الأزهري عبد الله رشدي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع خصمه إسلام البحيري والمذيع المصري الشهير عمرو أديب، بالإضافة إلى فريق إعداد برنامجه على قناة MBC مصر لإقامة مناظرة في إحدى حلقات البرنامج سيتم تحديد الموعد النهائي للمناظرة في الفترة المقبلة.

عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر رحب عمرو أديب بالفعل بالفكرة التي طرحها عبد الله رشدي في البرنامج، حيث أعرب في تغريدته عن ترحيبه بحضور الداعية الأزهري في البرنامج وأكد استعداده لتنظيم الجلسة بشكل جيد، كما أشار إلى أنه سيتم تحديد الموعد النهائي للمناظرة في وقت قريب، دون تحديد تاريخ محدد حتى الآن.

مناظرة عبدالله رشدي وإسلام البحيري

تمت مبادرة المناظرة بعد إنشاء منصة تكوين التي تضم عددا من الشخصيات مثل إسلام البحيري وفاطمة ناعوت وإبراهيم عيسى الذين يعتبرون أنفسهم تنويريين استضاف عمرو أديب إسلام البحيري في برنامجه لمناقشة فكرة منصة تكوين، خلال هذه المناقشة طرح عمرو أديب اسم عبد الله رشدي واقترح إمكانية مناقشة الأفكار معه أبدى إسلام البحيري استعداده لهذه المناقشة، واستغل عبد الله رشدي هذه الفرصة لطلب إقامة مناظرة في برنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب، ووافق أديب على هذا الطلب.