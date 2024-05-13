تاريخ العرض والتوقيت والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة “مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي” 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل جميع جماهير النادي الأهلي عن تاريخ عرض مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي وذلك في مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك يوم الأحد الموافق 18 مايو الجاري ، ويقوم النادي الأهلي بالسفر إلى تونس بعد الانتهاء من مباراة الدوري المصري أمام بلدية المحلة ، ويسعي النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز في المباراة قبل مباراة الاياب والتي ستكون في القاهرة.

تاريخ عرض مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تاريخ عرض مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي وذلك يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر يوليو الجاري ، ويستضيف نادي الترجي التونسي النادي الأهلي المصري وتقام المباراة على أرضية ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية ، وتأمل جميع جماهير النادي الأهلي للفوز بالمباراة وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك للمرة الثانية عشر بعد الفوز بها خلال العام الماضي ، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الترجي التونسي

بعد التعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة المباراة عبر شاشة قناة بين سبورت الرياضية والتي حصلت على حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا في الوطن العربي والشرق الأوسط ، ومن المتوقع أن يسافر النادي الأهلي إلى تونس استعدادا للمباراة يوم الخميس الموافق 15 مايو 2024 ، ويستعد جميع لاعبي النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للفوز بالمباراة القادمة.