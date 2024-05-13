عاجل .. توضيح هام من التضمان الاجتماعي بشأن حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024

يستفيد من برنامج الدعم تكافل وكرامه ما يقرب من 22 مليون مواطن مصري يحتاج الى الدعم الشهري المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة لذلك يتساءل قطاع كبير جدا من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بسبب تداول بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وضع زيادة جديدة للمستفيدين من برنامج الدعم تكافل وكرامة حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على حقيقة ذلك الأمر والاطلاع على موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو 2024 تابعوا معي.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة

تم وضع زيادة جديدة على معاشات تكافل وكرامة منذ منتصف شهر مارس لعام 2024 وكانت هذه السيادة تقدر بما يقرب منه 15% لجميع المستفيدين من الدعم المالي المقدم من برنامج تكافل وكرامة ولكن لم يتم وضع زيادة جديدة منذ شهر مارس على تكافل وكرامة وأعلنت مصادر من وزارة التضامن الاجتماعي أنه في حالة وضع زيادة جديدة فسوف يتم الاعلان رسميا ولا داعي من الانسياق وراء الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو

وفقا لما تم التصريح به من قبل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أنه سوف يتم صرف الدعم المالي تكافل وكرامة لجميع المستفيدين منه عن شهر مايو عام 2024 يوم الخميس الذي يوافق 15 مايو عام 2024 من خلال ماكينات الاي تي ام او البريد المصري او من خلال بنك ناصر، علمًا بأن سوف يتم إيداعه في الحسابات بداية من الساعة 1:00 صباحًا.