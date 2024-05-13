“اعرف النتيجة قبل الجميع”.. كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 دور أول عبر موقع وزارة التعليم العراقية؟

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث المتوسط، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف محركات البحث من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالعراق عن العمل فيما يخص نتائج الامتحان، حيث يسعى الكثير إلى معرفة النتيجة الخاصة به، بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث مباشرة، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط الوزارة الرسمي.

هل ظهرت نتيجة الثالث المتوسط بالعراق؟

ومن جانبها فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية، أن النتيجة الخاص بالفصل الدراسي الأول للصف الثالث المتوسط لم تظهر حتى الآن، ولكن فور ظهورها سوف يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة، وإرفاق كافة النتائج على المواقع الرسمية لها، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد توقعت أيضا أن نتائج الثالث المتوسط سوف تكون أعلى قليلاً من نتائج الأعوام السابقة، في إشارة للتفاؤل من جانب الإدارات التعليمية بالعراق.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق عبر موقع الوزارة

بعد إتاحة الإنترنت على جميع الهواتف الذكية أصبح بإمكان الكثير من الناس الإطلاع على النتائج بكل سهولة، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية، للحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط الخاصة بالفصل الدراسي الأول 2024، وهي كما يلي: