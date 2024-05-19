جددها وانت قاعد من تليفونك..سعر تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت إليكترونيا 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت، هذه الخدمة الرائعة التي أطلقتها وزارة الداخلية بدءا من عام 2021 ، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد المبذول، وحرصا منها على مواكبة العصر الحديث والاستخدام الأمثل للأدوات التكنولوجية المتاحة.

سعر تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت

هناك عدد من استمارات الرقم القومى تختلف فى سعرها وفقا للوقت الذي يستغرقه استخراج البطاقة الشخصية وهم كالتالى:

سعر الاستمارة العادية مبلغ 50 جنيهًا، والاستلام خلال أسبوعين.

سعر الاستمارة المستعجلة مبلغ 125 جنيه، والاستلام خلال 3 أيام.

سعر الاستمارة الفورية مبلغ 175 جنيهًا، والاستلام 24 ساعة. .

سعر الاستمارة الفورية مبلغ 515 جنيها vip، ويتم الاستلام خلال ساعتين.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت

بداية لابد من وجود حساب لك على موقع وزارة الداخلية لتستطيع الاستفادة بجميع الخدمات المتاحة، وهنا سنساعدك بالخطوات التفصيلية لفتح حساب بالموقع وتجديد البطاقة من البيت.

خطوات التسجيل والتجديد