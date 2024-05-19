جددها وانت قاعد من تليفونك..سعر تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت إليكترونيا 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت، هذه الخدمة الرائعة التي أطلقتها وزارة الداخلية بدءا من عام 2021 ، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد المبذول، وحرصا منها على مواكبة العصر الحديث والاستخدام الأمثل للأدوات التكنولوجية المتاحة.
سعر تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت
هناك عدد من استمارات الرقم القومى تختلف فى سعرها وفقا للوقت الذي يستغرقه استخراج البطاقة الشخصية وهم كالتالى:
- سعر الاستمارة العادية مبلغ 50 جنيهًا، والاستلام خلال أسبوعين.
- سعر الاستمارة المستعجلة مبلغ 125 جنيه، والاستلام خلال 3 أيام.
- سعر الاستمارة الفورية مبلغ 175 جنيهًا، والاستلام 24 ساعة. .
- سعر الاستمارة الفورية مبلغ 515 جنيها vip، ويتم الاستلام خلال ساعتين.
خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت
بداية لابد من وجود حساب لك على موقع وزارة الداخلية لتستطيع الاستفادة بجميع الخدمات المتاحة، وهنا سنساعدك بالخطوات التفصيلية لفتح حساب بالموقع وتجديد البطاقة من البيت.
خطوات التسجيل والتجديد
- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية وإنشاء حساب.
- يجب ملء جميع البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والبريد الالكتروني.
- ثم الضغط على خدمة الأحوال المدنية، ثم الخدمات الرئيسية.
- اختيار عمل بطاقة رقم قومي.
- إدخال البيانات المطلوبة (الاسم، الرقم القومي، الديانة ،محل الميلاد، الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم التليفون، محل الإقامة الحالي، المهنة الحالية).
- بعد استيفاء جميع البيانات، سيطلب منك طريقة السداد ( نقدي أو الكتروني).
- في حالة اختيار الدفع نقدا، سيتم تحصيل الرسوم عند تسليم البطاقة في العنوان المسجل سابقا في البيانات.
- في حالة اختيار الدفع إلكترونيا، سيتم تحويلك إلى الصفحة الخاصة بالتسديد الالكتروني بإحدى وسائل الدفع المتاحة لدى الموقع.