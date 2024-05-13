“تبكير لموظفي هذه الجهات الحكومية” .. موعد صرف رواتب شهر مايو للموظفين 2024

مع اقتراب موعد صرفها المرتبات عن شهر مايو عام 2024 تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف مرتبات شهر مايو للموظفين 2024 ويريد ايضا الموظفين الاطلاع عن الأماكن التي يمكنهم صرف المرتبات من خلالها بعد تطبيق الحد الادنى للاجور بالزيادات الأخيرة التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على موعد صرف رواتب شهر مايو للموظفين 2024 والاطلاع ايضا على الأماكن التي يمكن من خلالها صرف الرواتب تابعوا معي.

موعد صرف رواتب شهر مايو للموظفين 2024

تم الاعلان من قبل وزارة المالية المصرية أنه يمكن لجميع الموظفين صرف المرتبات عن شهر مايو عام 2024 ابتداء من يوم الخميس الذي يوافق 23 مايو لعام 2024 وأعلنت أنه تم صرفها المتأخرات يوم 8 مايو ويوم 9 مايو ويوم 12 ماي وفقا لما تم الإعلان عنه عبر موقع وزارة المالية الإلكتروني.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2024

تعمل الوزارة دائما على توفير العديد من الأماكن التي تمكن الموظفين من صرف الرواتب الخاصة بهم حتى تقلل من الازدحام على ماكينات الاي تي ام وعلى الجهات الحكومية حيث انه يمكنكم الاطلاع على العديد من الأماكن التي تمكنكم من صرف مرتبات شهر مايو لعام 2024 من خلال النقاط التالية: