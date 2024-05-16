هتتنغنغ معاكوا..زيادة المعاشات من أول الشهر 1600 جنيه حقيقة ولا اشاعة؟ المعاشات ترد حول زيادة ١٥٪ من اول يونيو

زيادة المعاشات من أول الشهر 1600 جنيه هو خبر سار أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي هذه القرارات الاستثنائية التي تخدم الملايين من المواطنين في محاولة لتيسير الأعباء المعيشية وتحقيق حياة كريمة لهم.

زيادة المعاشات من أول الشهر 1600 جنيه

تستعد العديد من النقابات بتطبيق القرارات الاستثنائية التي أصدرها السيد الرئيس بزيادة المعاشات من أول الشهر القادم مثل نقابة (الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين والمهندسين وأطباء الأسنان و….) بنسبة زيادة 15 % ليصل مبلغ المعاش المستحق إلى 1600 جنيه كحد أدنى للمعاش من اصل مبلغ 1350 جنيها، والجدير بالذكر بأنه جاء هذا القرار تزامنا مع قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه شهريا.

كيفية الاستعلام عن موعد استحقاق المعاش والزيادة المستحقة 2024

إذا كنت من أصحاب المعاشات ويهمك معرفة إن كنت من المستحقين أم لا سوف نعرض لك خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش الجديد وموعد الاستحقاق له فهيا بنا:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة باسم المستخدم وكلمة المرور بطريقة صحيحة.

الدخول إلى الاستعلام عن قيمة المعاش.

سيتم عرض جميع التفاصيل الخاصة بالقيمة المستحقة وموعد صرفها.

هل تنطبق هذه الزيادة على موظفي القطاع العام والخاص على حد سواء؟

نعم تنطبق هذه الزيادة على موظفي القطاعين بشرط انتظامه في تسديد جميع مستحقاته التأمينية السابقة، حيث يبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو 11 مليون موظف.