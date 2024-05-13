هتصرفه الشهر ده بزيادة ياعم “موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024”

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي المصرية العديد من برامج الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود في مصر حيث انه من اهم برامج الدعم المقدمه من وزارة التضامن الاجتماعي هو معاش تكافل وكرامة الذي يتم تقديمه عن طريق دعم مالي شهري لجميع المواطنين ذوي الهمم وذات الدخل المحدود وابناء الايتام والارامل لذلك يتساءل قطاع كبير جدا من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر مايو عام 2024 حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على موعد صرف المعاش والاطلاع ايضا على الاماكن التي تمكن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة من صرفه من خلالها تابعوا معي.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024

وفقا لما تم اعلانه مسبقا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية انه يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر الا في حال التصادف يوم 15 مع يوم عطلة رسمية مثل يوم الجمعة او السبت فيتم تبكير او تاخير المعاش لمده يوم واحد وبناء على ذلك فسوف يتم صرف معيش تكافل وكرامة عن شهر مايو عام 2024 يوم الخميس الموافق 15 مايو لعام 2024.

اماكن صرف معاشات شهر مايو

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي المصريه دائما على توفير اكثر من مكان يمكن من خلاله صرف معاشات شهر مايو حتى تسهل على المواطنين ذوي الهمم وكبار السن صرف المعاش وتقلل من الازدحام حيث انه يمكنك من خلال النقاط التالية للاطلاع على الاماكن التي تمكن اصحاب معاش تكافل وكرامة صرف المعاش من خلالها: