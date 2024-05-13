طريقة الاستعلام عن نتائج السادس في العراق دور اول 2024 “استخرج النتيجة عبر نتائجنا” عموم المحافظات

منذ ان قامت وزارة التعليم في العراق بالإعلان عن أنها اقتربت من الانتهاء من تصحيح ورصد درجات السادس الدور الاول في العراق لعام 2024 وتزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أولياء الأمور والطلاب والطالبات عن خطوات الاستعلام عن نتائج السادس في العراق حيث أن الوزارة أتاحت إمكانية الاستعلام عن النتائج الالكترونية حتى تسهل على أولياء الأمور والطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج دون الحاجة للذهاب الى المدارس ومجانا دون الحاجة لدفع رسوم ويمكنكم من خلال هذا المقال الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الدور الاول في العراق 2024 تابعوا معي.

الاستعلام عن نتائج السادس في العراق دور اول 2024

يمكن الان جميع الطلاب والطالبات واولياء الامور في العراق الاطلاع على نتائج السادس الدور الأول في العراق 2024 من خلال الخطوات والموقع الموضحين في النقاط التالية:

ادخل على موقع نتائجنا عن طريق النقر على هذا الرابط.

من القائمة الرئيسية انقر على أيقونة نتائج السادس في العراق الدور الاول.

اكتب بيانات الطالب مثل اسمه ورقمه الامتحان.

قم بتحديد المدينة التي أدى الطلاب بها الامتحان.

قم بالنقر على ايقونة الاستعلام حتى تتم متابعة العملية.

سوف يتم عرض النتائج أمامك على هيئة ملف pdf يمكنك قراءتها وتسجيل الخروج أو تحميلها عبر جهازك.

توزيع درجات السادس الابتدائي الدور الاول

يمكنكم الاطلاع على توزيع درجات السادس الابتدائي الدور الاول من خلال النقاط التالية: