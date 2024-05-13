الآن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024

رفعت جميع المحافظات المصرية درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس، وذلك لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والمقرر انطلاقها بعد غدا الأربعاء بمختلف المحافظات وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة أسبوع.

تعليم البحيرة ترفع درجة الاستعداد لامتحانات الشهادة الاعدادية

هذا وقد قامت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة برفع درجة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة، والتي تنطلق بعد غدا الأربعاء 15 مايو والمتقدم لها أكثر من 111 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة.

تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية العامة

وكما سبق وان ذكرنا فإن امتحانات الشهادة الإعدادية تنطلق الأربعاء القادم 15 مايو بمحافظة البحيرة وفق التفاصيل التالية:

الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية خلال الفترة الأولى، وخلال الفترة الثانية امتحان مادة التربية الدينية.

الخميس الموافق 16 مايو 2024 يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر خلال الفترة الأولى، وخلال الفترة الثانية امتحان مادة التربية الفنية.

السبت الموافق 18 مايو 2024 يؤدي الطلاب امتحان مادة الهندسة خلال الفترة الأولى، وخلال الفترة الثانية امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد الموافق 19 مايو 2024 يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم.

الاثنين الموافق 20 مايو 2024 يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

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