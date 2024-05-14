متحيرش نفسك عشان جيبتلك خطوات سحب الفلوس من انستاباي insta payمن مكنة ال ATM من غير أي تعب ولا مجهود

خطوات سحب الفلوس من انستاباي من أبرز الموضوعات الهامة التي زاد عنها البحث ،حيث يقوم برنامج انستاباي بتوفير إمكانية الوصول لكل الحسابات البنكية في مصر الخاصة بالمستخدم، فيمكنك القيام بتحويل واستقبال الأموال من خلال هذا التطبيق في الساعة الواحد وطوال أيام الأسبوع، ويمكنك القيام بعمليات الدفع من خلال الهاتف او من خلال ماكينات الصراف الآلي، وكل هذا بدون استخدام أي بطاقات أو وجود رسوم إضافية على السحب، كما أنه معتمد ومرخص من البنك المركزي حتى يوفر الخدمات المدفوعة بشكل لحظي.

خطوات سحب الفلوس من انستاباي

تطبيق انستاباي يتميز بوجود بعض التطويرات بتنفيذ المعاملات المالية في البنوك المصرية، حيث قامت ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر ببدء تفعيل هذا التطبيق لعمليات سحب النقود عند عدم توفر بطاقة ATM، ويمكن للعملاء القيام بحسب أموالهم بكل يسر وسهولة وذلك من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات الميسرة، وهذه الخطوات تتلخص في بعض النقاط الآتية:

أولا قم بفتح تطبيق التطبيق على ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.

بعدها قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك لفتح حسابك المرتبط بالتطبيق.

النقر على زر التأكيد.

كيفية تحويل أموال من خلال تطبيق انستا باي

تطبيق انستا باي يوفر إمكانية تحويل الأموال بشكل لحظي بين الحسابات البنكية في البنوك المشتركة في هذه الخدمة، ويمكنك تحويل الأموال من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات الميسرة والبسيطة، وهذه الخطوات تتلخص في بعض النقاط الآتية: