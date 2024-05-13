متاحة على كل الموبايلات بأحدث إصدار “تحميل لعبة  PUBG MOBILE” .. هتلعبها من غير نت كمان

أصبحت الآن لعبة ببجي موبايل هي من اشهر الالعاب الالكترونية في جميع أنحاء العالم لذلك يريد عدد كبير جدا من الناس الاطلاع على كيفية تحميل اللعبة عبر الهواتف الايفون وعبر الهواتف الاندرويد حيث انه يمكنك من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على خطوات بسيطة جدا لتحميل لعبة ببجي موبايل وتسجيل الدخول بها عبر الهواتف الاندرويد والهواتف والايفون تابعوا معي.

تحميل لعبة PUBG MOBILE

يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على طريقة بسيطة لتحميل لعبة ببجي موبايل عبر الهواتف الاندرويد:

في الخطوة الاولى قم بالتاكد من وجود مساحة كافية واتصال بالانترنت عبر جهازك الاندرويد

افتح متجر جوجل بلاي من خلال جهازك.

انقر على أيقونة البحث الظاهرة في أعلى الشاشة.

اكتب بها لعبة BUBG MOBILE.

انتظر حتى تظهر اللعبة امامك وانقر على أيقونة التنزيل الظاهرة بجانبها.

انتظر الى ان يتم تنزيل اللعبة وانقر على أيقونة التثبيت.

تحميل لعبة PUBG MOBILE على الايفون

يمكن لجميع حاملي الهاتف الايفون تحميل لعبة ببجي موبايل من خلال الطريقة الموضحة في النقاط التالية: