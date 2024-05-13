“هنـــا” رابط الاستعلام عن راتب مايو 2024 .. هتاخد زيادة 1000 جنية بمناسبة عيد الفطر

تتزايد عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قوم الموظفين بصرف رواتب عن شهر ابريل لعام 2024 لعام كيفية الاستعلام عن رواتب شهر مايو لعام 2024 حيث أن جميع العاملين بالدولة يترقبون الآن صرف المرتبات الذي من المتوقع أن يتم صرفها بالزيادة الجديدة التي تقدر بما يقرب من 50% طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع المواطنين حتى يساعدهم على الظروف الاقتصاديه الصعبه التي تمر بها البلاد ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على خطوات الاستعلام عن راتب مايو 2024.

الاستعلام عن راتب مايو 2024

تم الاعلان من قبل وزارة المالية أنه يمكن لجميع الموظفين في القطاع العام صرف المرتبات عن شهر يونيو ابتداء من يوم 23 يونيو لعام 2024 حيث يستمر الصرف لمدة خمس ايام الى يوم 29 يونيو عام 2024 وتم الاعلان انه سوف يتم صرف المرتبات عن شهر مايو بالزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024

تم الاعلان من قبل وزارة المالية من خلال صفحتها الرسمية على الإنترنت عن جدول يبين صرف المرتبات بالزيادة الجديدة يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية: