الجديد شديد وحديد..مواصفات هاتف Moto G 5G وسعر الهاتف الجديد من شركة Lenovo العالمية

مواصفات هاتف Moto G 5G من الهواتف ذات التصميم الرائع، بالإضافة إلى أن مواصفاته عالية جدا وجيدة للغاية، ومن أبرز المميزات هذه أن له بطارية قوية وسعتها 6000 مللي أمبير، وأيضا الكاميرا الرئيسية الخلفية بها دقتها 50 ميجا بكسل، وفي مقالنا هذا أوضح لكم كل المواصفات الخاصة بذلك الهاتف وأهم المميزات التي يتميز هذا الهاتف، فتابعوا معنا.

مواصفات هاتف Moto G 5G

كل هاتف له الكثير المواصفات التي تميز عن غيره من الهواتف الذكية الأخرى، ومن أهم مواصفات ذلك الهاتف الآتي:

المواصفات التفاصيل المعالج Dimensity 7020 ثماني النواة تكنولوجيا 6 نانو. التخزين/ الرام مساحة التخزين: 128 ميجا بايت أو 256 ميجا بايت.

الرامات: 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام. الكاميرا الكاميرا الخلفية: ثنائية 50+8 م.ب.

الكاميرا الأمامية: 16 م.ب. الشاشة حجم الشاشة: 6.5 بوصة.

دقة الشاشة: 1080×2400 بكسل. نظام التشغيل أندرويد 13. البطارية سعة البطارية: 6000 مللي أمبير.

قوة الشحن السريع: 33 واط. الألوان أزرق.

أخضر.

أسود.

سعر هاتف Moto G 5G

يختلف سعر هاتف Moto G 5G باختلاف المحافظة أو اختلاف المكان، وأوضح لكم سعر ذلك الهاتف في بعض النقاط الآتية لبعض الدول، وجاءت على النحو التالي: