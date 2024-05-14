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الجديد شديد وحديد..مواصفات هاتف Moto G 5G وسعر الهاتف الجديد من شركة Lenovo العالمية
مواصفات هاتف Moto G 5G من الهواتف ذات التصميم الرائع، بالإضافة إلى أن مواصفاته عالية جدا وجيدة للغاية، ومن أبرز المميزات هذه أن له بطارية قوية وسعتها 6000 مللي أمبير، وأيضا الكاميرا الرئيسية الخلفية بها دقتها 50 ميجا بكسل، وفي مقالنا هذا أوضح لكم كل المواصفات الخاصة بذلك الهاتف وأهم المميزات التي يتميز هذا الهاتف، فتابعوا معنا.
مواصفات هاتف Moto G 5G
كل هاتف له الكثير المواصفات التي تميز عن غيره من الهواتف الذكية الأخرى، ومن أهم مواصفات ذلك الهاتف الآتي:
|المواصفات
|التفاصيل
|المعالج
|التخزين/ الرام
|الكاميرا
|الشاشة
|نظام التشغيل
|البطارية
|الألوان
سعر هاتف Moto G 5G
يختلف سعر هاتف Moto G 5G باختلاف المحافظة أو اختلاف المكان، وأوضح لكم سعر ذلك الهاتف في بعض النقاط الآتية لبعض الدول، وجاءت على النحو التالي:
- سعر الهاتف عالميا حوالي 215 دولار للنسخة الأقل.
- الهاتف في مصر يصل سعره حتى 6650 جنيه مصري للنسخة الأقل.
- سعر الهاتف في دولة السعودية يصل حتى 806 ريال سعودي للنسخة الأقل.
- الهاتف في الإمارات يصل سعره حتى 790 درهم وذلك للنسخة الأقل.