لجنة التسعير في الأردن... تقر سعر لتر البنزين في الأردن 90 لشهر مايو ومفاجأة أسعار المحروقات

قامت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية بتحديد سعر لتر البنزين في الأردن 90 لشهر آيار/ مايو الجاري، حيث تم انعقاد اللجنة في الأيام الماضية لتحديد سعر جميع المشتقات في الأردن للأنواع المختلفة بعد تغير السعر العالمي للمشتقات النفطية، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم قرارات اللجنة حول أسعار البنزين وباقي المحروقات لهذا الشهر، وتوقعات أسعار المحروقات الفترة القادمة.

سعر لتر البنزين في الأردن 90

انعقد اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية مع أوائل الشهر الجاري مايو 2024 لتحديد أسعار المحروقات في الأردن، حيث قامت اللجنة بتسعير البنزين بنوعيه أوكتان 90، 95، والديزل على النحو التالي:

سعر الديزل لشهر مايو: 740 فلساً/لتر.

كما سجل سعر بنزين أوكتان 90 لشهر مايو: 980 فلساً/لتر.

وسجل أيضا سعر بنزين أوكتان 95 لشهر مايو: 1225 فلساً/لتر.

يتم العمل بهذه الأسعار طول شهر آيار/ مايو الجاري، على أن تنعقد اللجنة في شهر يونيو القادم لتحديد سعر المحروقات مرة أخرى لشهر يونيو.

ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن اليوم

بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية انعقد على إثرها لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن لتقوم بتحديد أسعار المحروقات في الأردن، حيث قامت اللجنة بوضع زيادات طفيفة على المحروقات، فوضعت 5 فلسات على الديزل، كما أضافت 20 فلسا على البنزين أوكتان 90، وأضافت أيضا 25 فلسا على البنزين أوكتان 95 عن أسعار الشهر الماضي.

توقعات أسعار المحروقات الشهر المقبل

يؤثر في سعر المحروقات في الأردن الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، حيث يتم زيادة أسعار المحروقات، أو تخفيضها بناء على أسعار النفط العالمي علاقة المعادلة السعرية بين أسعار المحروقات العالمية، وبين أسعارها المحلية، ومن المتوقع استقرار أسعار المحروقات في الأردن مع زيادات طفيفة الفترة المقبلة.