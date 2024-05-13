جديد أسعار الذهب في الأردن... اسعار الذهب عيار ٢١ في الاردن وكم مصنعية الذهب

ارتفاع اسعار الذهب عيار ٢١ في الاردن هذه الفترة جعل الجميع يبحث عن أسعار الذهب وخصوصا عيار 21 الأكثر رواجا والشائع بين المقبلين على الزواج، كما استقر باقي أنواع الذهب على ما كان عليه الفترة القادمة، وهذا الذي جعل الكثيرون يسألون عن أسباب ارتفاع الذهب وخصوصا عيار 21، ومن خلال مقالنا نوضح تفاصيل أسعار الذهب في الأردن، وكذلك قيمة المصنعة والدمغة على الذهب المحلي والمستورد.

اسعار الذهب عيار ٢١ في الاردن

شهد هذا اليوم والأيام القليلة الماضية ارتفاع في أسعار الذهب وخصوصا عيار 21 الأكثر رواجا بين المواطنين في الأردن، جاءت هذه الزيادة تبعا لزيادة سعر الذهب عالميا، حيث سجلت اليوم أسعار الذهب للأنواع المختلفة التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم 55.300 دينار أردني للجرام.

كما سجل الذهب عيار 22 للجرام اليوم 49.59 دينار أردني.

شهد اليوم سعر الذهب عيار 21: 47.90 دينار أردني للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 40.57 دينار أردني.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 31.56 دينار أردني للجرام.

سجل اليوم الذهب عيار 12سعرا مقداره 27.05 دينار أردني للجرام.

كم سعر مصنعية الذهب في الاردن؟

تحدد المصنعية في الأردن بناء على نوع الذهب، حيث تختلف المصنعية والدمغة بين الذهب المحلي والذهب المستورد، فتقدر مصنعية الذهب المحلي نحو 3 دينار للجرام، وتقدر قيمة الدمغة للذهب المحلي بحو 40 قرشا للجرام، أما الذهب المستورد فتكون المصنعية لكل جرام 4 دينار، وتقدر الدمغة لكل جرام في الذهب المستور نحو دينارا، هذا وقد تختلف المصنعية عن هذه الأسعار قليلا من تاجر إلى أخر، كما تختلف عند زيادة حجم المشغولات في القطعة.