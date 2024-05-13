احسب دعمك صح... الحاسبة التقديرية حساب المواطن 1445 والاستعلام عن تحديثات أخر دعم

يقدم برنامج حساب المواطن الحاسبة التقديرية حساب المواطن 1445، والتي يمكن للمستفيد من خلالها الاطلاع قيمة الدعم الشهري الذي يحصل عليه المستفيد من البرنامج كل دفعة، كما يمكن من خلال الحاسبة معرفة الحد الأدنى المانع للدعم الخاص به، ومن خلال الأسطر التالية نين لكم طريقة استخدام الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن للاطلاع على قيمة الدعم الشهري.

الحاسبة التقديرية حساب المواطن 1445

يمكنك الاطلاع على قيمة الدعم الشهري المقدم من برنامج حساب المواطن من خلال الحاسبة التقديرية للحساب، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على برنامج حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، أو عن طريق النفاذ الوطني.

من الصفحة الرئيسة اضغط على الحاسبة التقديرية.

ادخل البيانات المطلوبة.

في حالة أن المستفيد رب أسرة، قم بإدخال الدخل الكلي لرب الأسرة والتابعين مع تحديد سن التابعين.

أما في حالة المستفيد مستقل فيقوم بكتابة الدخل الكلي له.

اضغط على احسب ليتم عرض جميع تفاصيل التي تطلعك على قيمة الراتب الخاص بك، واستحقاقك الدعم.

رقم الاستعلام عن حساب المواطن

يمكنك التواصل مع برنامج حساب المواطن من أكثر من طريقة، حيث يقوم البرنامج بتقديم أكثر من وسيلة تواصل مع القائمين على الدعم حتى يتيح للمستفيدين الاستعلام عن جميع تفاصيل الدعم، وتقديم الشكاوي وغيرها من الاستفسارات الممكنة، ومن أهم هذه الوسائل التواصل المباشر مع القائمين على الدعم من خلال رقم حساب المواطن المجاني 19912، حيث يتاح التواصل عليه في أثناء فترة العمل خلال أيام الأسبوع.