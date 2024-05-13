هيئة المتقاعدين... كيفية استعلام عن رواتب المتقاعدين في المملكة وحقيقة صدور أمر ملكي بزيادة الرواتب

تتيح مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة استعلام رواتب المتقاعدين في المملكة عن طريق موقع المؤسسة على الإنترنت، حيث تمكن المؤسسة جميع المستفيدين من العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المؤسسة على الانترنت تيسيرا لهم لمتابعة الدعم المقدم من المؤسسة باستمرار، وتجنب حدوث أي مشكلات تؤدي إلى حدوث أي خلل في الدعم.

استعلام رواتب المتقاعدين في المملكة

يستطيع جميع المتقاعدين في المملكة الاستعلام عن رواتبهم من خلال موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال اتباع التالي:

الدخول على موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

أدخل رقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك قم بالضغط على خدمات الإنترنت.

اضغط على كلمة “استعلام”.

يطلب منك إدخال البيانات اللازمة.

بعد إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح اضغط استعلام.

سيتم عرض جميع تفاصيل الراتب أمامك.

حقيقة زيادة معاش المتقاعدين لشهر يونيو

روج عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الحالية عن زيادة رواتب المتقاعدين في المملكة، حيث أدعى أن هناك أمر ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، هذا وقد أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة بعدم وجود أي أمر ملكي أو زيادة في رواتب المتقاعدين الشهر القادم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

أصدرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية قرار بتوحيد صرف معاش التقاعد على أن يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ولكن قد يختلف هذا الموعد عند تعارض اليوم الأول من الشر الميلادي بيوم عطلة رسمية أو إجازة، لذلك سيكون موعد صرف راتب التقاعد لهذا الشهر في اليوم الثاني من الشهر الميلادي، والذي سيوافق يوم الأحد.