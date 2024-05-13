أرخص سعر في مصر.. هاتف Oppo K12 صاحب المواصفات العالمية… كاميرا جبارة تنافس الجميع

هاتف Oppo K12 هو جهاز ذكي يتميز بمواصفات تقنية متقدمة وتصميم أنيق، ويأتي الهاتف بشاشة عالية الجودة ونظام تشغيل مبتكر يوفر تجربة مستخدم سلسة، بالإضافة إلى ذلك، يتميز Oppo K12 بكاميرا متطورة تمكن المستخدمين من التقاط صور مذهلة وتسجيل فيديو بجودة عالية، كما يتميز الهاتف بأداء قوي وبطارية تدوم طويلا، مما يجعله خيار مثالي للأشخاص الذين يبحثون عن جهاز يلبي احتياجاتهم اليومية والترفيهية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات الهاتف، وما هو سعر الهاتف في الأسواق المصرية.

مواصفات الهاتف

الشاشة متقنة AMOLED بحجم 6.7 بوصة، تقدم دقة FHD+ ومعدل تحديث يصل إلى 120Hz، مع دعم HDR10 وذروة سطوع تبلغ 1100 شمعة لتوفير تجربة مشاهدة متميزة. للأمان، يتميز الجهاز بماسح ضوئي للبصمة مدمج تحت الشاشة، مما يوفر سهولة الوصول والحماية. كاميرا السيلفي مزودة بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة ثقب، لتقديم صور شخصية واضحة وجذابة. يضمن معالج Snapdragon 7 Gen 3 الأداء القوي والسريع لتلبية جميع احتياجاتك. تتوفر خيارات ذاكرة وتخزين وفيرة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x وحتى 512 جيجابايت من التخزين UFS 3.1، مع إمكانية التوسيع باستخدام بطاقة SD. تضمن تقنيات التبريد المتطورة، بما في ذلك نظام تبريد الجرافيت بمساحة 15277 مم² ومبرد السائل VC بمساحة 4129 مم²، أداء مستقر وبارد حتى في الاستخدام الشديد. تأتي البطارية بسعة 5500 مللي أمبير، مع دعم للشحن السريع بقوة 100 وات SuperVOOC، وتقنية Battery Health Engine للحفاظ على صحة البطارية لفترة أطول.

سعر هاتف هاتف Oppo K12 في مصر

هذا وسجل سعر هاتف Oppo K12 في معظم الأسواق والمحلات المصرية سعر رائع ومميز، ويبلغ السعر نحو 260 دولار.