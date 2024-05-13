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موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 وترجمتها…عبر تردد قناة قناة الفجر الجزائرية وatv التركية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 مترجمة

صورة رودي روديمنذ 5 ساعات
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مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 مترجمة

يترقب الكثيرون عرض الحلقة 160 من مسلسل قيامة عثمان بشغف، لمتابعة تطورات القصة المثيرة، من المتوقع عرض الحلقة المترجمة في الساعات القليلة القادمة، وسوف يتم نشر تفاصيل عن مواعيد العرض على قنوات ATV التركية والفجر الجزائرية فور تأكيدها.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 مترجمة

يستحوذ مسلسل قيامة عثمان على اهتمام وتفاعل الجماهير، حيث يعتبر واحد من أبرز الأعمال الدرامية التركية المحبوبة، تعرض حلقاته عادة يوم الأربعاء على قناة ATV التركية، ويعرض مرة أخرى يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية، مع إعادة عرضه في اليوم التالي لكسب شريحة أوسع من الجمهور.

موعد عرض الحلقة 160 من مسلسل قيامة عثمان

يعرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والقاهرة، كما تعاد الحلقة في اليوم التالي، الجمعة، في تمام الساعة الرابعة عصر بتوقيت القاهرة، ولمن يفضل مشاهدتها عبر الإنترنت، ستكون الحلقة متاحة على موقع قصة عشق بجودة عالية (HD) ومترجمة إلى اللغة العربية يوم الجمعة أيضا.

تردد قناة atv التركية على النايل سات

تردد قناة atv التركية على النايل سات، يمكن الجمهور مشاهدة مسلسل قيامة عثمان بسهولة عليها.

القناةatv التركية
التردد10769
الاستقطابأفقي
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ5/6
الجودةHD

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

قناةترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
الفجر الجزائرية12034أفقي (H)275003/4

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
عرب سات11034عمودي50005/6
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صورة رودي روديمنذ 5 ساعات
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