زيادة 200% لتلك الدرجة الوظيفية..بعد التعديل سلم رواتب الموظفين في العراق وطريقة الاستعلام 2024

وضحت وزارة المالية العراقية بأن هناك تعديل في سلم رواتب الموظفين العراقيين لرفع الحد الأدنى للأجور ورفع مستوى المعيشة لهم لذلك سوف نوضح لكم اليوم مقدار الزيادة لكل درجة وظيفية في دولة العراق كذلك سوف نوضح للجميع طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين العراقيين بعد التعديلات الأخيرة حيث تتراوح الزيادة من 150% إلى 200% على حسب الدرجة الوظيفية في عموم دولة العراق ويتم صرف تلك الرواتب بشروط وضوابط الوزراة.

ما هو سلم رواتب الموظفين في عموم العراق

أكدت وزارة المالية العراقية بأن هناك زيادة في رواتب الموظفين تبدأ من 150% للدرجة العاشرة الوظيفية لذلك سوف نوضح لكم اليوم سلم رواتب الموظفين في دولة العراق بعد التعديلات الأخيرة كما يلي بكل التفاصيل:

وصلت الزيادة للدرجة الوظيفية العاشرة إلى 200% ولكن وصلت الزيادة للدرجة الوظيفية الأولى 100%.

حيث قد وصل راتب الموظف في العراق للدرجة العاشرة إلى 650.000 دينار عراقي بعد الزيادة الأخيرة.

كذلك وصل رواتب الموظفين العراقيين في الدرجة الوظيفية التاسعة بعد الزيادة إلى 727.500 دينار عراقي فقط.

كما وصل راتب الموظفين في الدرجة الوظيفية الثامنة إلى 819.000 دينار عراقي بعد الزيادة.

كذلك رواتب الموظفين العراقيين وصلت في الدرجة الأولى بعد التعديل الأخيرة إلى مليون و100 ألف دينار عراقي.

طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين لعام 2024