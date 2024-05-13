الدولار بكام في العراق.. اسعار الدولار ومختلف العملات اليوم الاثنين في بلدان العراق المختلفة..!!

تجديد الاهتمام بالبحث عن أسعار الدولار في العراق اليوم، بتاريخ 13 مايو 2024، أثار تساؤلات واسعة ونشطة حول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، ويتجلى هذا الاهتمام في الاستفسارات المتزايدة عبر مختلف المنصات الرقمية ومحركات البحث، حيث يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة آخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك الرسمية والأسواق السوداء، ويعكس هذا الاهتمام الزائد رغبة الأفراد في تبادل العملات لأغراض متنوعة مثل التجارة، السفر، أو حتى الادخار لذلك، سوف نقدم لكم في هذا المقال معلومات شاملة حول هذا الموضوع، تشمل كافة الجوانب والتفاصيل المهمة.

سعر الدولار اليوم في العراق

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بغداد نحو 146,200 دينار عراقي.

بينما سجل في أربيل نحو 146,050 دينار عراقي.

وفي البصير نحو 146,000 دينار عراقي.

وفي النجف نحو 146,250 دينار عراقي.

وفي الموصل نحو 146,150 دينار عراقي.

وفي كركوك نحو 146,150 دينار عراقي.

وفي السليمانية نحو 146,150 دينار عراقي،

وأخيرا في دهوك نحو 146,050 دينار عراقي.

اسعار العملات اليوم في العراق

خلال جلسة التداول اليومية، سجلت أسعار صرف العملات مستويات مختلفة مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 1310 دينار عراقي، فيما وصل سعر اليورو إلى حوالي 1407 دينار عراقي، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني حوالي 1637 دينار عراقي، وفي ذات السياق، سجل الدولار الكندي حوالي 954 دينار عراقي، والفرنك السويسري حوالي 1441 دينار عراقي، والكرونة السويدية حوالي 119 دينار عراقي. أما بالنسبة للعملات الأخرى، فقد سجل الدرهم الإماراتي حوالي 356 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الدينار الأردني حوالي 1850 دينار عراقي.