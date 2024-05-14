اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة | ملف pdf اسماء الرعاية الاجتماعية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla.. أتأكد من اسمك

انتشرت مجموعة من الشائعات حول موعد الاعلان عن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة في العراق بعد أن تأخرت لفترة من الوقت، وهذا أثار القلق والاضطراب في نفوس المواطنين ولذلك بادرت وزارة الشؤون والعمل بالإسراع ونفي تلك الشائعات على الفور كما أكدت أن سبب التأخير هو ارتفاع نسبة الطلبات التي تم تقديمها للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة لفئات الشعب الأكثر احتياجًا.

اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

لم يتم الإعلان من قبل وزارة العمل حتى الآن عن موعد صرف الوجبة الأخيرة، إلا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حدددت إمكانيةالاستعلام من خلالها، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة أدناه:

يتم التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية او مظلتي.

ثم اختيار بوابة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك ينبغي التحديد على زر الرعاية الاجتماعية من قائمة الصفحة الرئيسية.

كذلك يجب تحديد الوجبة وأيضًا الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها..

على المتقدم اختيار المحافظة التي يقيم بها ثم بعد ذلك النقر على ايقونة استعلام.

هذا ومن الممكن تنزيل كشوفات المسجلين في الرعاية من خلال النقر على حفظ ملف بصيغة pdf للاطلاع عليه في أي وقت.

شروط اسماء الرعاية الإجتماعية بالعراق

وضعت وزارة العمل مجموعة من القواعد التي يترتب على استيفاؤها القبول في الرعاية الاجتماعية، لذلك يجب على كل من يرغب في التقدم التأكد من تطابق هذه الشروط الآتية: