الحق الفرصة وقدم.. خطوات وطريقة التسجيل في برنامج السكن الترقوي 2024 lpa في الجزائر… فرصة مش بتتعوض كتير

برنامج السكن الترقوي 2024 LPA هو مبادرة حكومية في الجزائر تهدف إلى توفير سكن بأسعار معقولة للمواطنين، خاصة الشباب الذين يبحثون عن فرصة لامتلاك منزل، يشمل البرنامج بناء وتطوير مجموعة من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والمواصفات الحديثة، بالإضافة إلى توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين للحصول على تمويلات بنكية لشراء هذه الوحدات، وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف العبء السكني على المواطنين وتحسين مستوى المعيشة لديهم، كما تسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم قطاع البناء والعقارات.

الشروط اللازمه للتقديم في البرنامج

يتعين على الأفراد الراغبين في التسجيل تقديم جميع الوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل بنجاح. يجب أن يتوافر لدى المتقدم دخل شهري يكون أقل من الحد الأقصى المسموح به للدخل الوطني بمعدل لا يزيد عن 6 مرات. من الشروط الضرورية أيضا أن يكون للمتقدم جنسية جزائرية، وأن يكون مقيم بصفة دائمة في الجزائر. يشترط أيضا عدم تقديم المتقدم لأي طلبات دعم أخرى من الحكومة سابا.

خطوات التسجيل في البرنامج