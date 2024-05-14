“بالرقم القومي” رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الثاني من وزارة التعليم

رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 يرغب الكثير من أولياء الأمور والطلبة في التعرف عليه من أجل الاستعلام عن نتائج الامتحانات، وفي الوقت الحالي لا تزال تسير أعمال التصحيح وتجميع الدرجات لجميع مراحل التعليم الابتدائية داخل الكنترولات المدرسية، وتتم أعمال التصحيح بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة، ولهذا لن تحتاج أعمال تجميع الدرجات والمراجعة الكثير من الوقت، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال أيام القليلة ونوضح خطوات الاستعلام عنها في السطور التالية، كما نعرفك على التقدير الذي يشير إليه كل لون في نتائج الطلاب.

رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي 2024

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بتوفير رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024، حتى تساعد الطلاب في التعرف على نتيجتهم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات نوضحها في السطور التالية:

في البداية قم بالولوج إلى بوابة التعليم الأساسي.

ثم سجل الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقم.

اختر المرحلة الدراسية وحدد الصف الدراسي.

في النهاية انقر على عرض النتيجة.

خلال لحظات ستظهر النتيجة بالألوان والتقديرات.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان

توفر الوزارة رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024 من أجل الحصول على بعرض نتائج الطلاب بالألوان لجميع المراحل الابتدائية طبقًا للنظام الجديد، ونوضح في السطور التالية دلالة هذه الألوان: