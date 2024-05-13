مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 20 العشرون مترجمة مدبلجة hd على TRT صلُآحٍ آلُدِيَن قصة عشق والفجر الجزائرية

لقد تم عرض مجموعة هائلة من المسلسلات التركية خلال السنوات الخيرة ولاقت إعجاب الكثير من محبي الدراما في الوطن العربي، ويرجع ذلك لمهارة الفنانين الأتراك في تجسيد الشخصيات ببراعة، ومن أفضل المسلسلات التي تم متابعتها من قبل عدد كبير من محبي الدراما التركية مسلسل صلاح الدين الأيوبي والذي يجسد حياة الحاكم صلاح الدين وقرته في توحيد بلاد المسلمين ومحاربة الصليبين في القرن الثاني عشر، ولذلك سنعمل على توضيح مواعيد عرضه والقنوات العارضة له.

موعد الحلقة 24 مسلسل صلاح الدين الأيوبي

ينتظر متابعي مسلسل صلاح الدين الأيوبي موعد حلقة رقم 24 حيث من المنتظر ان يتم عرضها اليوم عبر القنوات الفضائية، ويمكننا التعرف على مواعيد عرض الحلقة من خلال الآتي:

موعد عرض الحلقة الـ 24 على قناة الفجر الجزائرية: سيتم عرض الحلقة في يوم الثلاثاء الموافق يوم 14 مايو 2024 في تمام الساعة العاشر مساءا بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية.

موعد عرض الحلقة الـ 24 على قناة TRT التركية: سيتم عرض الحلقة في يوم الاثنين الموافق يوم 13 مايو 2024 في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر والساعة الثامنة بتوقيت السعودية.

تردد القنوات العارضة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

سيتم عرض الحلقة الـ 24 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي على أكثر من قناة فضائية بجودة عالية عبر القمر الصناعي النايل سات، وللحصول على أفضل مشاهدة ممتعة بجودة HD للحلقة يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على الترددات التالية: