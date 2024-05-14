لينك بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس 2024 للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ترم ثاني

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس 2024 للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعد المنصة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية التي تتيح خدمة الاستعلام عن النتيجة لجميع صفوف النقل، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، حيث تساعد جميع الطلاب في التعرف على درجاتهم في كل المواد بالتفصيل، عن طريق البحث برقم الجلوس ونعرفكم على الرابط والخطوات في السطور التالية، كما نوضح توزيع درجات الامتحانات للشهادة الإعدادية في كل المواد.

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس 2024

خلال الساعات الأخيرة يزداد البحث عن بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس 2024، حيث تساعد هذه المنصة الطلبة في التعرف على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي عن طريق مجموعة من الخطوات البسيطة نوضحها فيما يلي:

قم بزيارة منصة بوابة التعليم الأساسي .

ثم اختر خدمة نتائج الطلاب.

سجل جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها مثل اسم الطالب ورقم جلوسه.

قم بتحديد المرحلة التعليمية والصف الدراسي.

بعد الانتهاء اضغط على زر عرض النتائج.

خلال ثوان ستظهر الدرجات بالتفصيل في كل المواد.

بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف الرابع الابتدائي

ويمكن الوصول إلى نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال منصة بوابة التعليم الاساسي، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة بمجرد أن تنتهي أعمال التصحيح في جميع المدارس، ويستطيع الطلبة من مختلف المحافظات الوصول إلى نتائجهم من خلال هذه المنصة حيث تقوم المديرية التعليمية برفع النتائج على هذه البوابة الإلكترونية حتى يسهل على الطلبة الوصول إلى درجاتهم فور الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن درجات المواد الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية تم توزيعها كالتالي: