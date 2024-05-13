توقع RingofFire واربح 100 ألف دولار .. الاشتراك في مسابقة تركي آل الشيخ نزال “حلبة النار”

تعتبر مسابقة المستشار ترك ال شيخ “نزال حلبة النار 2024” فرصة لربح جوائز مالية لمن يتنبأ بالفائز في النزال القادم، وقد نشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو على تطبيق X حيث دعا الناس للمشاركة وكتب في التعليق: “كل ما عليك فعله هو توقع الفائز في نزال الأبطال حلبة النار “RingofFire” لتحصل على فرصة للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار مع خطوة بسيطة، وسوف نقوم في السطور التالية بمشاركة طريق الاشتراك في المسابقة وكافة التفاصيل، لذا نرجو متابعتنا.

الاشتراك في مسابقة تركي آل الشيخ

وفقا لتوجيهات رئيس الهيئة الترفيهية المستشار ترك ال شيخ، تمت الاستعدادات الكاملة لهذا الحدث الكبير الذي سيعقد في المملكة العربية السعودية، والذي سيشهد واحدة من أهم بطولات الملاكمة، حيث سيتنافس على أربعة أحزمة لأول مرة في التاريخ، وتم اصدار تعليمات دقيقة للتجهيزات لاستقبال الملاكمين فيوري وأوسيك بشكل جيد، وسوف تبدأ البطولة يوم السبت 18 مايو 2024، وتقدم مسابقة تركي آل الشيخ فرصة للفوز بجائزة نقدية قيمتها 100,000 دولار أمريكي لمن يحزر الفائز بهذه البطولة، وللاشتراك في المسابقة يجب اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب عليك زيارة الموقع المخصص للتسجيل في المسابقة.

ثم يتم إدخال البيانات اللازمة للتسجيل الدخول.

قم بتحديد البطل الذي تتنبأ بفوزه.

إدخال الاسم الأول واسم العائلة.

ثم قم بتحديد الدولة.

إدخال البريد الإلكتروني.

ادخل رقم جوالك.

ثم النقر علي خانة إرسال.

يمكنك أيضًا التسجيل في مسابقة “نزال حلبة النار 2024” لتركي آل الشيخ على موقع webook.com.

جوائز مسابقة تركي ال الشيخ

تم الإعلان عن تقديم خمس مكافآت نقدية تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار أمريكي من قبل رئيس الهيئة الترفيهية تركي آل الشيخ، وهي عبارة عن:

الجائزة الأولى تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي.

الجائزة الثانية بمبلغ قدره 50,000 دولار أمريكي.

الجائزة الثالثة تبلغ قيمتها 25000 دولار أمريكي.

قيمة الجائزة الرابعة هي 15,000 دولار أمريكي.

الجائزة الخامسة قيمتها 10,000 دولار أمريكي.