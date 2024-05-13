بشري سارة في الجزائر.. الاعلان عن موعد صرف الرواتب بالزيادة الجديدة لهذا الشهر… خبر هيفرح الجميع…

في الساعات القليلة الماضية أعلنت الحكومة الجزائرية عن تاريخ صرف الأجور التقاعدية الجديدة لعام 2024 في كافة وأنحاء الدولة من قبل وزارة المالية، يأتي هذا بهدف تقديم الدعم للمواطنين في التغلب على التحديات المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الذي شهدته البلاد مؤخرا، يعود هذا الارتفاع إلى الظروف العالمية الصعبة، بما في ذلك التوترات الدولية والإقليمية التي أثرت على الوضع الاقتصادي لعدد من الدول، لمساعدة المواطنين على معرفة مبالغ رواتبهم التقاعدية، وفي الخطوات التالية يمكنكم الاستعلام عن الرواتب في الجزائر، كما يمكنكم أيضا معرفة الموعد المحدد من قبل الحكومه الجزائرية لصرف الرواتب داخل الدولة للمواطنين.

موعد صرف الرواتب في الجزائر

بخصوص تاريخ تسليم الرواتب التقاعدية الجديدة لعام 2024، أكدت وزارة المالية الجزائرية أنها سوف تكون متاحة للاستلام اعتبار من شهر مايو 2024 في جميع مناطق البلاد الجزائرية، وتمت زيادة الأجور لموظفي الحكومة والمتقاعدين بنسبة تصل إلى 47% خلال العامين الأخيرين، بهدف تحسين مستوى المعيشة لديهم، فيما يتعلق بالزيادة المقررة لرواتب المتقاعدين في الجزائر لعام 2024، فسوف تكون كالتالي:

15 ألف دينار جزائري لأولئك الذين يحصلون على معاش شهري بقيمة 10 آلاف دينار جزائري أو أكثر. 20 ألف دينار جزائري لأولئك الذين يحصلون على معاش شهري بقيمة 15 ألف دينار جزائري أو أكثر.

خطوات الاستعلام عن الرواتب في الجزائر