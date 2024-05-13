“استعلم وادفع في ثواني” غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 عموم العراق عبر بوابة آور الإلكترونية ur.gov.iq

يتساءل المواطنون في مختلف محافظات العراق عن تفاصيل غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024، حيث حرصت الحكومة العراقية متمثلة في هيئة المرور على تطبيق تلك الغرامات من أجل الحد من الحوادث على الطرق العامة، ونظراً لأهمية هذا الموضوع بدأ كل قائدي المركبات في الاطلاع على أي مخالفات موقعة عليهم، ليتمكنوا من سدادها في أسرع وقت ممكن قبل أن تتضاعف عليهم بسبب التأخير، وفيما يلي سوف نوضح لكم التفاصيل الخاصة بإمكانية الاطلاع عليه بشكل الكتروني والطرق المتاحة للسداد.

غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 عموم العراق

قدمت الإدارة العامة للمرور بالعراق تسهيلات على المواطنين ليتمكنوا من معرفة غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 عموم العراق، وذلك من خلال الخدمة الالكترونية التي تم تدشينها في الفترة القليلة الماضية، كل ما يجب عليكم فعله هو اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة من الهاتف المحمول للاطلاع على المخالفات، وتتضمن هذه الخطوات ما يلي:-

الدخول مباشرة الى رابط بوابة اور الالكترونية المخصصة للخدمات الحكومية من هنا .

. وبعدها عليك القيام بإجراءات تسجيل الدخول، من خلال ادخال البيانات الخاصة برمز دولتك + رقم الهاتف.

ومن بين الخدمات المتاحة اختر خدمة “الاستعلامات الإلكترونية”.

ابدأ بتسجيل بياناتك الشخصية ورقم المركبة وحدد المحافظة والمديرية التابع لها.

تظهر أمامك تفاصيل الغرامات الموقعة على المركبة وقيمتها.

كما يمكنك أيضاً الضغط على خانة “سداد” لدفع الغرامة وطباعة الإيصال.

لائحة غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 عموم العراق

حددت إدارة المرور العراقي لائحة توضح من خلالها أنواع وقيمة المخالفات، وجاءت هذه اللائحة على النحو التالي: