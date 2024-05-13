صلاح الدين الأيوبي الحلقة 24 صلاح الدين 24 مترجمة مسلسل صلاح الدين لاروزا laroza قصة عشق

لم تفشل الدراما التركية في جذب المتابعين لها من كل الدول العربية حيث يهتم صناع الأعمال التاريخية من الأتراك بتجسيد أفضل الشخصيات التاريخية التي يتهافت الكثير من العرب على معرفة قصة حياتها، ومن الشخصيات التي أثرت في حكم بلاد المسلمين شخصية صلاح الدين الأيوبي، حيث إنه من أعظم حكام التاريخ بالإسلام فهو من الملوك التي استطاعت أن توحيد راية اسلام والمسلين، ولذلك حرصنا على توضيح مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر القنوات الفضائية المتنوعة.

موعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 24

سيتم عرض الحلقة 24 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي على أكثر من قناة فضائية بجودة عالية عبر القمر الصناعي النايل سات، ويمكننا التعرف على مواعيد عرض المسلسل للحلقة 24 من خلال الآتي:

سيتم عرض الحلقة 24 بيوم الاثنين: على قناة ART التركية في تمام الساعة الـ 8 مساءا بتوقيت السعودية والـ 7 بتوقيت مصر.

كما سيتم عرض الحلقة 24 بيوم الثلاثاء: على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة الـ 10 مساءا بتوقيت مصر والساعة الـ 11 مساءا بتوقيت السعودية.

وسيتم أيضا عرضها إلكترونيا على منصة موقع عشق في تمام الساعة الثانية عشر بمنتصف الليل في يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024.

تردد القنوات العارضة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 24 على ثلاثة قنوات فضائية متنوعة، ويمكننا التعرف على تلك القنوات وتردداتها الجديدة عبر القمر الصناعي النايل سات للمشاهدة بجودة عالية من خلال الآتي:

قناة الفجر الجزائرية:

تردد القناة: 12034.

معدل ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة TRT التركية:

تردد القناة: 11042.

معدل ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة ATV التركية: