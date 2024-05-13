لينك تنزيل الوجبة الاخيرة السابعة.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر موقع مظلتي

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون بالعراق في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب رغبتهم في معرفة أسماء الأشخاص المستفيدين من الوجبة السابعة لهذا البرنامج، حيث تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتقديم دفعات وإعانات مالية للعديد من الفئات الضعيفة بالمجتمع حتى تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أسرهم، وتقوم بالإعلان عن أسماء المستفيدين بشكل إلكتروني عبر المنصات الرسمية التابعة لها، ويتم تحديد المستفيدين طبقًا لبعض المعايير والشروط الأساسية اللازم توافرها بهم.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تعمل على توفير رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 حتى تسهل على المواطنين عملية الوصول إلى كشوف المستفيدين، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالولوج إلى منصة مظلتي الرسمية .

ثم حدد أيقونة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بكتابة رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

سجل جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية واسم المتقدم ورقم الملف الخاص به.

بعد الانتهاء والتأكد من صحة كافة البيانات اضغط على زر الإستعلام.

ستظهر كشوف المستفيدين بالمحافظة التابع لها.

قم بالضغط على زر تحميل.

شروط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

يتم قبول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 طبقًا لتوافر مجموعة من المعايير والشروط الأساسية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: