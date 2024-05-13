أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 وخطوات استخراج البطاقة من السجل الذكي

قبل البدء في استخراج شهادة الميلاد أو استخراج البطاقة الشخصية بشكل فوري، يتم البحث أولا عن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي، ولهذا قد تم التوضيح من قبل الحكومة المصرية الأسعار الجديدة الخاصة باستخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد، ومن الضروري توفرها لدى المواطن حتى يتجنب التعرض إلى أحد العقوبات التي تفرضها الحكومة على من لا يتبع تلك التعليمات.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024

تتنوع أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي حسب الفئة، وتتمثل الأسعار فيما يلي:

فئة فورية: يتيح هذا الخيار للمواطنين الحصول على البطاقة من السيارة النموذجية وتسليمها فورًا، ويبلغ سعر النموذج 800 جنيه.

فئة VIP إكسبريس: يضمن هذا الخيار تسليم البطاقة خلال 30 دقيقة فقط، بسعر يبلغ 515 جنيهًا.

فئة خاصة: بتكلفة تبلغ 175 جنيهًا، يمكن للمواطنين الحصول على بطاقتهم خلال 24 ساعة.

فئة عاجلة: تتيح هذه الخدمة للمواطنين الحصول على بطاقتهم بعد 3 أيام من تقديم الطلب، بتكلفة قدرها 125 جنيهًا.

فئة عادية: تعتبر هذه الخيارات الأقل تكلفة، حيث يتم تسليم البطاقة خلال 15 يومًا بسعر 50 جنيهًا.

خطوات استخراج الوثائق من السجل المدني الذكي

يمكنك القيام باستخراج بعض الأوراق الهامة من ماكينة السجل المدني الذكية، حيث يتوجب عليك تنفيذ بعض الخطوات الهامة والتي تتمثل في الآتي: