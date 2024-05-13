الان مترجمة hd.. شاهد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 24 كاملة وبجودة عالية عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

في ظل ارتفاع معدلات البحث من قبل الاشخاص المحبين للدراما التركية بشكل خاص علي مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 2024 عبر جوجل وذلك نظرا لانه يعد واحد من اكثر الاعمال الناجحة التي يتم عرضها في تركيا باعتباره يعرض بصورة عالية الوضوح والدقة وسوف نفي اليكم بعض الاحداث الشيقة في هذه الحلقة من ضمنها استيلاء السلطان نور الدين علي جيشه مع استعادة دولته من جديد وحدوث معركة جديدة بين صلاح الدين الايوبي والصليبين.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 2024

يعرض المسلسل المشهور صلاح الدين الايوبي مدبلج باللغة العربية عبر شاشات تي ار تي وان التركية وقناة الفجر الجزائرية من خلال الترددات التالية:

1- تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطا:4\3

القمر الصناعي: نايل سات

2- تردد قناة تي ار تي التركية:

التردد: 11042

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز:27500

تصحيح الخطا: 6\5

3- تردد قناة atv علي عرب سات:

التردد : 12692

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطا:3\2

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي

يذاع في موسمه الاول والحصري عبر شاشة قناة TRT وتعد واحدة من اهم القنوات التي تمتلك القدرة علي نقل احدث المسلسلات التركية حيث تعمل علي نقل مسلسل صلاح الدين الايوبي مرة واحدة في الاسبوع وذلك يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء حسب توقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة ويتم نقله ايضا عبر موقع قصة عشق وايجي بست يوم الاثنين في الساعة 12 ويعرض علي الفجر الجزائرية يوم التلات في تمام الساعة 10 مساء